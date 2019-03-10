"Болонья" – "Кальяри": видеотрансляция матча в 14.30

В матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 марта, "Болонья" принимает "Кальяри".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Болонья" – "Кальяри" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 14.30 (время московское).

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