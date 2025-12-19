«Болонья» и «Интер» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии в пятницу, 19 декабря. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Болонья» — «Интер» можно в матч-центре на сайте.

Суперкубок Италии. 1/2 финала.

19 декабря 2025, 22:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем сезоне победу в Суперкубке Италии одержал «Милан». Турнир четырех итальянских клубов год назад также проходил в Саудовской Аравии.