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19 декабря 2025, 09:00

«Болонья» — «Интер»: время начала трансляции матча Суперкубка Италии — 22.00 мск

«Болонья» и «Интер» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Болонья» и «Интер» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии в пятницу, 19 декабря. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Болонья» — «Интер» можно в матч-центре на сайте.

Суперкубок Италии. 1/2 финала.
19 декабря 2025, 22:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Болонья
1:1
Интер

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем сезоне победу в Суперкубке Италии одержал «Милан». Турнир четырех итальянских клубов год назад также проходил в Саудовской Аравии.

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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
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23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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