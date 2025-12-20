«Интер» проиграл «Болонье» в полуфинале Суперкубка Италии

«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в полуфинале Суперкубка Италии — 1:1 (пен. — 2:3). Игра прошла на стадионе «Университета Короля Сауда» в Эр-Рияде.

На 2-й минуте форвард нерадзурри Маркус Тюрам открыл счет. Перед перерывом Рикардо Орсолини реализовал пенальти и сравнял счет.

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались игроки «Болоньи» — 3:2.

В финале «Болонья» сыграет против «Наполи», который переиграл «Милан» (2:0).