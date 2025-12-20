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20 декабря 2025, 00:11

«Интер» проиграл «Болонье» в полуфинале Суперкубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Генрих Мхитарян (справа) атакует ворота «Болоньи».
Фото Global Look Press

«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в полуфинале Суперкубка Италии — 1:1 (пен. — 2:3). Игра прошла на стадионе «Университета Короля Сауда» в Эр-Рияде.

На 2-й минуте форвард нерадзурри Маркус Тюрам открыл счет. Перед перерывом Рикардо Орсолини реализовал пенальти и сравнял счет.

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались игроки «Болоньи» — 3:2.

В финале «Болонья» сыграет против «Наполи», который переиграл «Милан» (2:0).

Суперкубок Италии. 1/2 финала.
19 декабря 2025, 22:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Болонья
1:1
Интер
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
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