«Болонья» примет «Интер» в матче 33-го тура итальянской серии А в воскресенье, 20 апреля. Игра на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье начнется — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Интер» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 33-й тур.

20 апреля, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 1», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Болонья» набрала 57 очков в 32 турах чемпионата Италии, «Интер» — 71 очко. Миланцы будут единолично возглавлять турнирную таблицу, если наберут очки в этой встрече. В первом круге команды сыграли вничью (2:2).