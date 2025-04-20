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Сегодня, 17:45

«Болонья» — «Интер»: онлайн-трансляция матча серии A

«Болонья» и «Интер» встретятся в матче 33-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Болонья» примет «Интер» в матче 33-го тура итальянской серии А в воскресенье, 20 апреля. Игра на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье начнется — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Интер» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 33-й тур.
20 апреля, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Интер

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 1», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Болонья» набрала 57 очков в 32 турах чемпионата Италии, «Интер» — 71 очко. Миланцы будут единолично возглавлять турнирную таблицу, если наберут очки в этой встрече. В первом круге команды сыграли вничью (2:2).

Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 - : -
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 - : -
21.04 13:30
Торино – Удинезе
 - : -
21.04 16:00
Кальяри – Фиорентина
 - : -
21.04 19:00
Дженоа – Лацио
 - : -
21.04 21:45
Парма – Ювентус
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 26 2 3
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