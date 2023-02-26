«Интер» уступил «Болонье» в матче серии А

«Болонья» одержала победу над «Интером» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:0.

В составе победителей на 76-й минуте встречи отличился Рикардо Орсолини.

«Интер» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 47 очков за 24 игры. Миланская команда отстает от лидера чемпионата — «Наполи» на 18 очков.

«Болонья» располагается на 7-м месте с 35 очками за 24 игры.