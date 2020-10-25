Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:2).

— Прошло уже три игры, и мы говорим одно и то же, а именно, что «Болонья» играет хорошо, имеет много шансов, заслуживает большего, а в итоге набирает ноль очков, — приводит слова Михайловича DAZN. — Мне жалко ребят, потому что нас наказывают при первой же ошибке. Очевидно, нам не повезло, но вам нужно заработать себе удачу и сделать что-то большее.

Мы всегда показывали результативность, играя так же хорошо, или даже лучше, чем наши оппоненты, но нам нужно больше решимости как перед воротами, так и при защите собственных ворот.