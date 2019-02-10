"Болонья" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Италии (1:1). Красно-синие набрали 18 очков и остались на 18-м месте в турнирной таблице, генуэзцы с 25 баллами располагаются на 13-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Болонья" - "Дженоа" - 1:1 (1:1)

Голы: Дестро, 17 (1:0). Лерагер, 33 (1:1).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Гонсалес, Маттьелло, Поли (Джемаили, 77), Сориано, Пульгар, Паласио, Дестро (Сантандер, 60), Эдера (Сансоне, 70).

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Гюнтер, Бираски, Мигел Велозу (Бесса, 79), Радованович, Лазович (Педру Перейра, 83), Лерагер, Санабрия, Куаме (Пеццелла, 90+1).

Предупреждения: Паласио, 58. Лазович, 64. Мбай, 81. Санабрия, 86.

Судья: Рокки.

10 февраля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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