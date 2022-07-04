«Болонья» хочет получить 15 миллионов евро от «Ювентуса» за Арнаутовича

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович является одной из приоритетных трансферных целей «Ювентуса». На приобретении игрока настаивает главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Николо Скира.

«Болонья» готова продать 33-летнего австрийца, но требует за него 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Арнаутович сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 1 результативную передачу.

Контракт форварда с «Болоньей» рассчитан до 2024 года. Также в договоре прописана опция продления соглашения еще на сезон.