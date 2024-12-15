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Сегодня, 18:55

«Фиорентина» проиграла «Болонье», у флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье» в матче 16-го тура итальянской серии А — 0:1.

Единственный гол на 59-й минуте забил Йенс Одгор.

Встречу из-за смерти матери пропускал главный тренер гостей Раффаэле Палладино.

У флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате Италии. С 31 очком «Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Болонья» (25 очков) поднялась на седьмую строчку в серии А.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:0
Фиорентина

В параллельном матче «Верона» в гостях победила «Парму» — 3:2.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:3
Верона
Источник: Таблица серии А
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Тренер «Фиорентины» Палладино пропускает матч с «Болоньей» из-за смерти матери
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
13
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
14
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
15
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
16
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
18
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
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13.12 22:45
Эмполи – Торино
 0 : 1
14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
 0 : 1
14.12 20:00
Удинезе – Наполи
 1 : 3
14.12 22:45
Ювентус – Венеция
 2 : 2
15.12 14:30
Лечче – Монца
 2 : 1
15.12 17:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
15.12 17:00
Парма – Верона
 - : -
15.12 20:00
Комо – Рома
 - : -
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Милан – Дженоа
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Мойзе Кин

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Лацио

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Лукас Бельтран

Фиорентина

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Джексон Чачуа

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