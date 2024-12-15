«Фиорентина» проиграла «Болонье», у флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате

«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье» в матче 16-го тура итальянской серии А — 0:1.

Единственный гол на 59-й минуте забил Йенс Одгор.

Встречу из-за смерти матери пропускал главный тренер гостей Раффаэле Палладино.

У флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате Италии. С 31 очком «Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Болонья» (25 очков) поднялась на седьмую строчку в серии А.

В параллельном матче «Верона» в гостях победила «Парму» — 3:2.