«Фиорентина» проиграла «Болонье», у флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате
«Фиорентина» на выезде уступила «Болонье» в матче 16-го тура итальянской серии А — 0:1.
Единственный гол на 59-й минуте забил Йенс Одгор.
Встречу из-за смерти матери пропускал главный тренер гостей Раффаэле Палладино.
У флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате Италии. С 31 очком «Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Болонья» (25 очков) поднялась на седьмую строчку в серии А.
В параллельном матче «Верона» в гостях победила «Парму» — 3:2.
Источник: Таблица серии А
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|11
|2
|3
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|35
|
3
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28-10
|31
|
4
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
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|31
|
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|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Милан
|14
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|
8
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|5
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|2
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|22
|
9
|Удинезе
|16
|6
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|8
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|20
|
10
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|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|
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|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18-21
|16
|
13
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
14
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
15
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|
16
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|
17
|Комо
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
18
|Верона
|15
|4
|0
|11
|18-37
|12
|
19
|Монца
|16
|1
|7
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|Венеция
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|13.12
|22:45
|
Эмполи – Торино
|0 : 1
|14.12
|17:00
|
Кальяри – Аталанта
|0 : 1
|14.12
|20:00
|
Удинезе – Наполи
|1 : 3
|14.12
|22:45
|
Ювентус – Венеция
|2 : 2
|15.12
|14:30
|
Лечче – Монца
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|15.12
|17:00
|
Парма – Верона
|- : -
|15.12
|20:00
|
Комо – Рома
|- : -
|15.12
|22:45
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
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|Г
|
|
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Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
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Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
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Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
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Рафаэл Леау
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|И
|К
|Ж
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
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Джексон Чачуа
Верона
|14
|1
|4
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Джон Лукуми
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|1
|3
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