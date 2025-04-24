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24 апреля, 23:55

«Болонья» стала соперником «Милана» в финале Кубка Италии

Алина Савинова
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«Болонья» на своем поле обыграла «Эмполи» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 2:1.

У хозяев в этой встрече отличились Джованни Фаббьян и Тейс Даллинга. Единственный гол гостей на счету Виктора Коваленко.

«Болонья» по сумме двух матчей (5-1) вышла в финал Кубка Италии и сыграет против «Милана». Решающая игра состоится 14 мая.

Красно-синие располагаются на четвертом месте в серии А, набрав 60 очков за 33 тура. Команда из Милана занимает 9-ю позицию с 51 баллом.

Италия. Кубок. 1/2 финала.
24 апреля, 22:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Эмполи

Футбол
ФК Болонья
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
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