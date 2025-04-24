«Болонья» стала соперником «Милана» в финале Кубка Италии

«Болонья» на своем поле обыграла «Эмполи» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 2:1.

У хозяев в этой встрече отличились Джованни Фаббьян и Тейс Даллинга. Единственный гол гостей на счету Виктора Коваленко.

«Болонья» по сумме двух матчей (5-1) вышла в финал Кубка Италии и сыграет против «Милана». Решающая игра состоится 14 мая.

Красно-синие располагаются на четвертом месте в серии А, набрав 60 очков за 33 тура. Команда из Милана занимает 9-ю позицию с 51 баллом.