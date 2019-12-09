«Болонья» больше не претендует на Ибрагимовича
17:21
«Болонья» выбыла из числа претендентов на нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
— Он выбрал другой клуб, — заявил спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини.
На 38-летнего шведа претендуют «Милан» и «Наполи». Также к нему проявляют интерес еще ряд европейских клубов из других чемпионатов.
По данным источника, Ибрагимович подпишет контракт на полтора года, однако у него будет возможность расторгнуть соглашение после окончания нынешнего сезона.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...