Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Болонья» больше не претендует на Ибрагимовича

17:21
Теги:

«Болонья» выбыла из числа претендентов на нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

— Он выбрал другой клуб, — заявил спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини.

На 38-летнего шведа претендуют «Милан» и «Наполи». Также к нему проявляют интерес еще ряд европейских клубов из других чемпионатов.

По данным источника, Ибрагимович подпишет контракт на полтора года, однако у него будет возможность расторгнуть соглашение после окончания нынешнего сезона.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир