«Болонья» больше не претендует на Ибрагимовича

«Болонья» выбыла из числа претендентов на нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

— Он выбрал другой клуб, — заявил спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини.

На 38-летнего шведа претендуют «Милан» и «Наполи». Также к нему проявляют интерес еще ряд европейских клубов из других чемпионатов.

По данным источника, Ибрагимович подпишет контракт на полтора года, однако у него будет возможность расторгнуть соглашение после окончания нынешнего сезона.

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