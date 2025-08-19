«Болонья» близка к подписанию полузащитника «Интера» Асллани

«Интер» и «Болонья» достигли соглашения по трансферу полузащитника Кристьяна Асллани, сообщает Sky Sport.

По данным источника, ранее 23-летний албанец отказался переходить в «Бетис». При этом главный тренер «Интера» Кристиан Киву считает, что Асллани не соответствует его требованиям.

«Нерадзурри» изначально запрашивали за игрока около 18 миллионов евро, однако в итоге согласились отпустить его за девять миллионов евро. Теперь «Болонье» нужно договориться об условиях контракта с полузащитником.

Асллани в сезоне-2024/25 в 39 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.