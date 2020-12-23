Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч 14-го тура серии А против «Болоньи». Команды назвали стартовые составы.

«Болонья»: Да Коста, Томиясу, Данилу, Медель, Дейкс, Бальдурссон, Схоутен, Сориано, Виньято, Паласио, Барроу.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Малиновский, Мохика, Гьябуаа, Миранчук, Диалло, Сапата.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени.