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«Болонья» вдесятером не удержала победу над «Аталантой» в матче серии А

Руслан Минаев
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«Болонья» дома сыграла вничью с «Аталантой» в матче 6-го тура серии А — 1:1.

Гол на 46-й минуте забил форвард хозяев Сантьяго Кастро. В концовке встречи счет сравнял Лазар Самарджич.

«Болонья» с 52-й минуты играла вдесятером после удаления Джона Лукуми.

Команда набрала 7 очков и занимает 10-е место в таблице серии А. У «Аталанты» с 7 очками опережает соперника по дополнительным показателям — 9-я строчка.

Италия. Серия А. 6-й тур
28 сент, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Аталанта

ФК Аталанта
ФК Болонья
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 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
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 Милан 6 3 2 1 14-7 11
3
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
4
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
5
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
8
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
9
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
10
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
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 Рома 5 1 3 1 5-3 6
12
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
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 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
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15
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 Комо 5 1 2 2 6-9 5
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 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
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