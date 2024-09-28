«Болонья» вдесятером не удержала победу над «Аталантой» в матче серии А
«Болонья» дома сыграла вничью с «Аталантой» в матче 6-го тура серии А — 1:1.
Гол на 46-й минуте забил форвард хозяев Сантьяго Кастро. В концовке встречи счет сравнял Лазар Самарджич.
«Болонья» с 52-й минуты играла вдесятером после удаления Джона Лукуми.
Команда набрала 7 очков и занимает 10-е место в таблице серии А. У «Аталанты» с 7 очками опережает соперника по дополнительным показателям — 9-я строчка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
2
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
3
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
4
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
5
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
8
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
9
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
10
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
11
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
12
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Комо
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
17
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
18
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|2 : 3
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|0 : 3
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|1 : 1
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|- : -
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|- : -
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1
Новости