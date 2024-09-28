«Болонья» вдесятером не удержала победу над «Аталантой» в матче серии А

«Болонья» дома сыграла вничью с «Аталантой» в матче 6-го тура серии А — 1:1.

Гол на 46-й минуте забил форвард хозяев Сантьяго Кастро. В концовке встречи счет сравнял Лазар Самарджич.

«Болонья» с 52-й минуты играла вдесятером после удаления Джона Лукуми.

Команда набрала 7 очков и занимает 10-е место в таблице серии А. У «Аталанты» с 7 очками опережает соперника по дополнительным показателям — 9-я строчка.