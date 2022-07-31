«Болонья» арендует Шомуродова у «Ромы» с опцией выкупа

«Болонья» и «Рома» согласовали условия трансфера нападающего Элдора Шомуродова, сообщает инсайдер Николо Скира.

«Болонья» возьмет форварда в аренду с опцией выкупа. Сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.