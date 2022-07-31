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Сегодня, 17:15

«Болонья» арендует Шомуродова у «Ромы» с опцией выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
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«Болонья» и «Рома» согласовали условия трансфера нападающего Элдора Шомуродова, сообщает инсайдер Николо Скира.

«Болонья» возьмет форварда в аренду с опцией выкупа. Сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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17%

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Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

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32%

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П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Элдор Шомуродов
ФК Болонья
ФК Рома
0
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10
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