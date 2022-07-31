«Болонья» арендует Шомуродова у «Ромы» с опцией выкупа
«Болонья» и «Рома» согласовали условия трансфера нападающего Элдора Шомуродова, сообщает инсайдер Николо Скира.
«Болонья» возьмет форварда в аренду с опцией выкупа. Сумма трансфера составит 9 миллионов евро.
27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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13
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|0
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|0
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|0
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|0
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15
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
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|0
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|0
|0-0
|0
|
17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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