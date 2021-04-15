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Болельщики в Италии могут вернуться на стадионы до чемпионата Европы

15:46

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина выразил надежду на возвращение болельщиков на трибуны в матчах на территории Италии до конца сезона-2020/21.

«Мы хотим запустить процесс возвращения болельщиков на трибуны. Сейчас есть надежда, что это возможно сделать в скором времени. Все решения остаются за правительством, но у нас есть отличная возможность вернуть болельщиков до чемпионата Европы. Возможно, в присутствии зрителей пройдет финал Кубка Италии и некоторые другие мероприятия до июня», — приводит Football Italia слова Гравины.

13 апреля стало известно, что Итальянская федерация футбола получила разрешение от правительства страны на допуск болельщиков на матчи чемпионата Европы-2020 в Риме.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169176/gravina-hopes-reopen-stadiums-euro-2020

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