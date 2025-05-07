Болельщики признали Раньери лучшим тренером сезона серии А

Клаудио Раньери из «Ромы» признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2024/25, по мнению болельщиков.

73-летний специалист набрал 58 процентов голосов, обойдя главного тренера «Наполи» Антонио Конте. Голосование было проведено Panini и Aiac. Отмечается, что Раньери получит награду от Panini на мероприятии, которое состоится в Римини с 5 по 7 июня.

Раньери возглавил «Рому» в ноябре 2024 года, подписав контракт до конца нынешнего сезона с дальнейшим переходом на руководящую должность в клубе.

«Рома» набрала 63 очка в 35 матчах и располагается на пятой позиции в турнирной таблице серии А.