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Болельщики освистали игроков «Наполи» и потребовали отставки Анчелотти

19:43
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Болельщики «Наполи» выразили свое недовольство время открытой для обладателей сезонных абонементов тренировки. Они освистали игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Досталось и главному тренеру команды Карло Анчелотти. В его адрес фанаты кричали: «Тренер, уходи».

Конфликт в «Наполи» начался после того, как на прошлых выходных президент клуба Аурелио Де Лаурентис приказал закрыть команду на базе до матча с «Дженоа». Это случилось на фоне плохих результатов команды — в чемпионате неаполитанцы опустились на седьмое место.

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