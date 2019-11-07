Болельщики освистали игроков «Наполи» и потребовали отставки Анчелотти

Болельщики «Наполи» выразили свое недовольство время открытой для обладателей сезонных абонементов тренировки. Они освистали игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Досталось и главному тренеру команды Карло Анчелотти. В его адрес фанаты кричали: «Тренер, уходи».

Конфликт в «Наполи» начался после того, как на прошлых выходных президент клуба Аурелио Де Лаурентис приказал закрыть команду на базе до матча с «Дженоа». Это случилось на фоне плохих результатов команды — в чемпионате неаполитанцы опустились на седьмое место.

Surreale il clima creatosi intorno a squadra e allenatore. All'ingresso al San Paolo per l'allenamento a porte aperte (SOLO per abbonati), c'? chi urla «Mer*e! Via!» e fischia i calciatori del Napoli. Chi «incita' #Ancelotti: «Mister, vai via». pic.twitter.com/MmDyajyp1v — Manuel Guardasole (@MGuardasole) November 7, 2019

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