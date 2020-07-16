Болельщики могут вернуться на стадионы Италии в сентябре

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что работает над возвращением зрителей на стадионы в сентябре.

— Наша осторожность позволила нам возобновить чемпионат и в конечном итоге снова участвовать в соревнованиях, — приводит слова Спадафоры Football Italia. — Общаясь с министром здравоохранения, мы решили продолжать придерживаться этой линии, которая позволила нам возобновить занятия спортом.

Мы готовимся к созданию всех условий для открытия стадионов в сентябре. Будут условия, позволяющие ограниченному количеству болельщиков приходить на стадионы.