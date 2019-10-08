Болельщики «Милана» требуют отставки Пиоли, хотя он еще не был назначен

В главные темы италоязычного Twitter попал хэштег #PioliOut (Пиоли, уходи). Ранее появилась информация, что Стефано Пиоли станет главным тренером «Милана», а Марко Джампаоло будет уволен. Официально информация пока не подтверждена.

53-летний Стефано Пиоли также ранее тренировал «Интер», он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло». Последним его клубом была «Фиорентина».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в десяти матчах.

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