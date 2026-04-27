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27 апреля, 05:27

Болельщики «Милана» освистали Леау в матче с «Ювентусом»

Павел Лопатко

Болельщики «Милана» освистали нападающего Рафаэла Леау во время домашнего матча 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0), сообщает Football Italia.

То же самое произошло две недели назад в предыдущем домашнем матче против «Удинезе» (0:3).

26-летний португалец в игре с «Ювентусом» был заменен на 80-й минуте, он уступил место Кристоферу Нкунку. Большинство болельщиков «россонери» встретили Леау свистом, когда он направлялся к скамейке запасных с дальней стороны поля. Футболист обошел все поле, пока не добрался до скамейки, где главный тренер Массимилиано Аллегри дал ему «пять» и сказал: «Молодец».

Леау не забивал в Серии А с 1 марта, но он отдал голевую передачу на победный гол Адриена Рабьо в матче против «Вероны» на прошлой неделе, а также сделал ключевой пас в матче против «Ювентуса», после которого его товарищ по команде Алексис Салемакерс попал в перекладину с отличной позиции.

В сезоне-2025/26 форвард в 28 матчах забил десять голов и отдал три результативные передачи.

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Рафаэл Леау
ФК Милан
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Матч «Милана» и «Ювентуса» завершился нулевой ничьей

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