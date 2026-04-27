Болельщики «Милана» освистали Леау в матче с «Ювентусом»
Болельщики «Милана» освистали нападающего Рафаэла Леау во время домашнего матча 34-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0), сообщает Football Italia.
То же самое произошло две недели назад в предыдущем домашнем матче против «Удинезе» (0:3).
26-летний португалец в игре с «Ювентусом» был заменен на 80-й минуте, он уступил место Кристоферу Нкунку. Большинство болельщиков «россонери» встретили Леау свистом, когда он направлялся к скамейке запасных с дальней стороны поля. Футболист обошел все поле, пока не добрался до скамейки, где главный тренер Массимилиано Аллегри дал ему «пять» и сказал: «Молодец».
Леау не забивал в Серии А с 1 марта, но он отдал голевую передачу на победный гол Адриена Рабьо в матче против «Вероны» на прошлой неделе, а также сделал ключевой пас в матче против «Ювентуса», после которого его товарищ по команде Алексис Салемакерс попал в перекладину с отличной позиции.
В сезоне-2025/26 форвард в 28 матчах забил десять голов и отдал три результативные передачи.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Торино
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|0-0
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
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|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0-0
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20
|Монца
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|0-0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -