Болельщики «Марселя» атаковали соцсети «Фиорентины» с просьбой отпустить Лиролу во французский клуб
Болельщики «Марселя» атаковали соцсети «Фиорентины» из-за защитника Поля Лиролы.
23-летний испанец в минувшем сезоне был арендован «Марселем», где хорошо проявил себя и понравился фанатам. Французский клуб хочет заключить с игроком постоянный контракт, однако не может договориться о деталях сделки с «фиалками». Болельщики «Марселя» решили повлиять на трансфер, запустив хэштег FreeLirola, а также оставляя под постами итальянского клуба фото игрока за решеткой.
Лирола выступал за «Марсель» на правах аренды с января 2021 года. На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 22 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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