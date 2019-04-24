Около 50 фанатов "Лацио" перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Италии против "Милана" вывесили баннер в честь бывшего премьер-министра страны Бенито Муссолини. Они появились на одной из площадей Милана с полотном, на котором было написано "Честь Бенито Муссолини", а затем стали выкрикивать фашистские приветствия и оскорбительные лозунги в адрес "россонери".

Напомним, Муссолини был одним из основателей итальянского фашизма. Он был захвачен и расстрелян партизанами в апреле 1945 года.

Первый матч между "Лацио" и "Миланом" в 1/2 финала Кубка Италии завершился вничью 0:0.

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