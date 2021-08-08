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Болельщики «Интера» намерены устроить массовую акцию протеста против владельцев клуба

19:06
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Болельщики «Интера» намерены устроить массовую акцию протеста против владельцев клуба, сообщает Football Italia.

Болельщики «нерадзурри» недовольны тем, что клуб готов продать нападающего Ромелу Лукаку. Также появилась информация, что миланский клуб может расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Стивен Чжан и его отец — китайские владельцы «Интера» считаются основными виновниками сложившейся ситуации. Ультрас видят, как команду готовят к распродаже.

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Иван Шитик все материалы автора

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