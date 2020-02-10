Болельщикам «Наполи» запретили посещение полуфинала Кубка Италии против «Интера»

Первый полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Наполи» не смогут посетить неаполитанские болельщики, сообщает Football Italia.

«Интер» подтвердил, что местные власти запретили продажу билетов жителям региона Кампания на первый матч полуфинала, который пройдет 12 февраля в Милане. Такой запрет связан с безопасностью: в декабре 2018 года после столкновений между ультрас за пределами стадиона погибло несколько человек.

Ответная встреча в Неаполе пройдет 5 марта.