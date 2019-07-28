Болельщик выбежал на поле, но не сумел догнать игрока "Пармы". Видео

Курьезный случай произошел во время товарищеского матча "Трабзонспор" - "Парма" (2:2).

Parmalı Karamoh’la ikili mücadeleye giren Trabzonspor taraftarı.😁😁😁 pic.twitter.com/E0inwoXpV5 — Serdar Kelleci (@serdarkellecii) July 27, 2019

Болельщик выбежал на поле и попытался догнать игрока "Пармы" Яна Карамо, который был с мячом. Однако футболист бежал так быстро, что болельщик до мяча не добрался. Остановить его смог только один из соперников.

21-летний Янн Карамо в прошлом сезоне провел 32 матча в составе "Бордо" и забил три мяча при трех голевых передачах.

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