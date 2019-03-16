Болельщик "Кальяри" скончался на стадионе во время матча с "Фиорентиной"

45-летний болельщик "Кальяри" Даниэле Атцори скончался во время матча 28-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (2:1), информирует Football Italia. В конце игры у мужчины случился сердечный приступ. Медики не смогли ему помочь, несмотря на применение дефибриллятора.

Отметим, что пока мужчине оказывали помощь, группа фанатов "Фиорентины" начала скандировать в сторону трибуны соперника следующее: "Просто умри".

Добавим, что на 13-й минуте матча трибуны аплодисментами почтили память бывшего защитника "фиалок" Давиде Астори, который также скончался от сердечного приступа год назад.