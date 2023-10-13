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Более 10 игроков серии А замешаны в деле с нелегальными ставками

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сандро Тонали.
Фото Reuters

Более десятка игроков серии А замешаны в скандале с нелегальными ставками, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии вчера вечером по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба они были исключены из состава команды, что вынудило Лучано Спаллетти вызвать на замену Самуэле Риччи и Стефана Эль-Шаарави.

Также информируется, что в скандале, который может привести к дисквалификации на срок до трех лет, предположительно замешаны еще как минимум 10 игроков серии А, включая одного игрока «Ювентуса». Срок дисквалификации может быть сокращен в случае сотрудничества.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок. 12 октября сообщалось, что 22-летний футболист признался, что делал ставки на футбол.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Источник: Football Italia
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 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
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 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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