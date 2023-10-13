Более 10 игроков серии А замешаны в деле с нелегальными ставками

Более десятка игроков серии А замешаны в скандале с нелегальными ставками, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии вчера вечером по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба они были исключены из состава команды, что вынудило Лучано Спаллетти вызвать на замену Самуэле Риччи и Стефана Эль-Шаарави.

Также информируется, что в скандале, который может привести к дисквалификации на срок до трех лет, предположительно замешаны еще как минимум 10 игроков серии А, включая одного игрока «Ювентуса». Срок дисквалификации может быть сокращен в случае сотрудничества.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок. 12 октября сообщалось, что 22-летний футболист признался, что делал ставки на футбол.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.