Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:55

Боккетти стал третьим тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в серии А

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Монца» проиграла второй матч подряд под руководством бывшего защитника «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти.

В воскресенье, 5 января, бело-красные дома уступили «Кальяри» в 19-м туре чемпионата Италии (1:2). Ранее команда на выезде потерпела поражение от «Пармы» со счетом 1:2.

38-летний Боккетти возглавил «Монцу» 23 декабря. Как сообщает Opta, он третий тренер в истории серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в лиге. До него с таким же показателем стартовали только Астро Галли в 1949 году и Аделио Моро в 1995-м.

Боккетти в 2022-м также занимал пост главного тренера «Вероны».

Сальваторе Боккетти
Футбол
ФК Монца
Серия А
Читайте также
Вучич заявил о готовности Сербии выкупить доли России в NIS в случае санкций США
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
«Русские никогда не сдаются». Безумно драматичный финал МЧМ между Россией и Канадой
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монца» потерпела второе подряд поражение под руководством Боккетти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
12
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
13
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
14
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
15
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
18
 Лечче 18 4 4 10 11-31 16
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 - : -
5.01 20:00
Торино – Парма
 - : -
5.01 22:45
Рома – Лацио
 - : -
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости