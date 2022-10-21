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Сегодня, 10:17

Боккетти продлил контракт с «Вероной» до 2027 года

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вероны» Сальваторе Боккетти продлил контракт с командой, сообщается на сайте команды. Новое соглашение специалиста рассчитано до 30 июня 2027 года. 35-летний Боккетти возглавил команду 13 октября.

Итальянец провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 10 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место).

Сальваторе Боккетти
ФК Верона
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