Боккетти продлил контракт с «Вероной» до 2027 года

Главный тренер «Вероны» Сальваторе Боккетти продлил контракт с командой, сообщается на сайте команды. Новое соглашение специалиста рассчитано до 30 июня 2027 года. 35-летний Боккетти возглавил команду 13 октября.

Итальянец провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 10 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место).