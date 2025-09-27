Боккетти получил высший тренерский сертификат УЕФА

38-летний итальянец Сальваторе Боккетти, выступавший в России за «Рубин» и «Спартак» и имеющий гражданство РФ, получил высший тренерский сертификат — Uefa Pro.

Боккетти прошел годичный курс обучения в итальянском Коверчано и успешно сдал экзамены. Теперь он официально имеет право тренировать любой клуб высшего дивизиона в Италии или за рубежом.

Боккетти недолгое время работал с двумя клубами серии А — сначала с «Вероной», а затем с «Монцей». Однако в обоих случаях он официально не считался главным тренером, поскольку не имел лицензии Uefa Pro.

В настоящий момент Боккетти трудится в серии С. Он возглавляет недавно созданную команду «Аталанта» U-23. После шести туров она, потерпев четыре поражения, занимает 17-е среди 20 участников.