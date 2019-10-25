Боккетти не выходит на поле с 1 сентября. Он не проходит в состав «Вероны»

Защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти не играет уже в шести матчах подряд. В последний раз 32-летний игрок выходил на поле 1 сентября 2019 года в матче чемпионата Италии с «Лечче» (1:0). Тогда Боккетти вышел на замену за 13 минут до конца игры.

Без экс-защитника «Спартака» веронцы одержали 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

В текущем сезоне Боккетти сыграл в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.