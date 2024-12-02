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Боккетти — один из кандидатов на должность тренера «Венеции»

Боккетти может возглавить «Венецию»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Сальваторе Боккетти.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти входит в число трех кандидатов на пост главного тренера «Венеции». Летом его представители уже предлагали клубу рассмотреть вариант назначения 38-летнего Боккетти вместо покинувшего клуб Паоло Ваноли.

Сейчас «Венеция», которую возглавляет 55-летний Эусебио Ди Франческо, идет на последнем месте в серии А с 8 очками. В прошлом сезоне Ваноли поднял команду из серии В, но сейчас она главный кандидат на понижение в классе.

Сам Боккетти по-прежнему находится на контракте с клубом серии А «Верона» — договор действует до 2027 года. В этом клубе он успел поработать с молодежным составом, а затем и с первым, после чего покинул должность тренера в 2023 году, но соглашение продолжает действовать.

Сальваторе Боккетти
ФК Венеция
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
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