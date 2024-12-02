Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти входит в число трех кандидатов на пост главного тренера «Венеции». Летом его представители уже предлагали клубу рассмотреть вариант назначения 38-летнего Боккетти вместо покинувшего клуб Паоло Ваноли.

Сейчас «Венеция», которую возглавляет 55-летний Эусебио Ди Франческо, идет на последнем месте в серии А с 8 очками. В прошлом сезоне Ваноли поднял команду из серии В, но сейчас она главный кандидат на понижение в классе.

Сам Боккетти по-прежнему находится на контракте с клубом серии А «Верона» — договор действует до 2027 года. В этом клубе он успел поработать с молодежным составом, а затем и с первым, после чего покинул должность тренера в 2023 году, но соглашение продолжает действовать.