Боккетти — один из кандидатов на должность тренера «Венеции»
Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти входит в число трех кандидатов на пост главного тренера «Венеции». Летом его представители уже предлагали клубу рассмотреть вариант назначения 38-летнего Боккетти вместо покинувшего клуб Паоло Ваноли.
Сейчас «Венеция», которую возглавляет 55-летний Эусебио Ди Франческо, идет на последнем месте в серии А с 8 очками. В прошлом сезоне Ваноли поднял команду из серии В, но сейчас она главный кандидат на понижение в классе.
Сам Боккетти по-прежнему находится на контракте с клубом серии А «Верона» — договор действует до 2027 года. В этом клубе он успел поработать с молодежным составом, а затем и с первым, после чего покинул должность тренера в 2023 году, но соглашение продолжает действовать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|14
|6
|8
|0
|22-8
|26
|
7
|Милан
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|
8
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|
9
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
10
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
11
|Парма
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|
12
|Торино
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|
13
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
14
|Дженоа
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|
15
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
16
|Лечче
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|
17
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|1 : 0
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|1 : 1
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|3 : 0
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|3 : 0
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|0 : 2
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|3 : 1
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|1 : 1
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2