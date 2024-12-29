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Боккетти хвалят в Италии, несмотря на поражение в дебютной игре в «Монце»

Георгий Кудинов
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В субботу, 28 декабря, «Монца» под руководством Сальваторе Боккетти уступила на выезде «Парме» (1:2) матче 18-го тура серии А.

Несмотря на поражение, 38-летний Боккетти, для которого это был дебют в качестве главного тренера «Монцы», получил положительные отзывы от итальянских спортивных СМИ. Гости сравняли счет в меньшинстве, а решающий гол пропустили на 90+8-й минуте. При этом главный арбитр встречи трижды отменял мячи «Монцы» после вмешательства ВАР.

Corriere dello Sport поставило Боккетти оценку 6,5.

La Gazzetta dello Sport — 6,0: «Игроки явно приняли нового тренера: команда жива и будет до конца биться за выживание».

Tuttosport — 6,0: «Боккетти придал команде атакующий импульс: три гола отменил судья, еще два момента не реализовал Мальдини. Гостей погубили отдельные эпизоды».

Новая команда экс-защитника «Рубина» и «Спартака» остается на последнем месте с 10 очками. Второй матч под руководством Боккетти «Монца» проведет дома 5 января с «Кальяри» (14 очков) — прямым конкурентом в борьбе за выживание.

Сальваторе Боккетти
ФК Монца
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
3
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
11
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
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28.12 20:00
Кальяри – Интер
 0 : 3
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 1 : 1
29.12 14:30
Удинезе – Торино
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