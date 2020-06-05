Бога не исключил, что может остаться в «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога прокомментировал слухи о том, что им интересуются топ-клубы чемпионата Италии.

— Я учитываю вариант, при котором останусь в «Сассуоло», — приводит Football Italia слова Бога. — Мы обсудим все вместе с руководством клуба, а дальше примем решение. Видел, что мое имя связывали с топ-клубами, это мне льстит. Когда я слышу о «Роме», «Наполи», «Милане», «Интере» и «Ювентусе», мне очень приятно. Тем не менее, в данный момент я хочу сосредоточиться на концовке сезона и провести ее как можно лучше. Что будет потом — увидим.

На счету Бога 8 голов и 4 результативных передачи в 25 матчах за «Сассуоло» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего ивуарийца в 16 миллионов евро.