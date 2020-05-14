«Бог вернулся». Ибрагимович обратился к фанатам после возвращения в Италию
19:50
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Twitter. 38-летний шведский футболист показал фото с видом из своего места жительства в Италии.
Серия а приостановлена из-за пандемии коронавируса.
«Бог вернулся и следит за тобой», — подписал фото Ибрагимович.
В сезоне-2019/20 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) May 14, 2020
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