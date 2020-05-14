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«Бог вернулся». Ибрагимович обратился к фанатам после возвращения в Италию

19:50
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Twitter. 38-летний шведский футболист показал фото с видом из своего места жительства в Италии.

Серия а приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Бог вернулся и следит за тобой», — подписал фото Ибрагимович.

В сезоне-2019/20 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

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