15:38 | Футбол — Италия

Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство "Милана", Мальдини - технический директор

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Бывший полузащитник "Милана" Звонимир Бобан присоединился к руководству клуба. Он будет занимать должность руководителя отдела футбола. 

С 2016 года Бобан входил в штаб президента ФИФА Джанни Инфантино, занимая пост заместителя генерального секретаря. 

Бобан защищал цвета "Милана" с 1992 по 2001 год.

Также сменил должность бывший капитан и рекордсмен клуба по количеству матчей Паоло Мальдини. В прошедшем сезоне он трудился на посту спортивного директора, с нового станет техническим директором.

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