Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство "Милана", Мальдини - технический директор

Бывший полузащитник "Милана" Звонимир Бобан присоединился к руководству клуба. Он будет занимать должность руководителя отдела футбола.

С 2016 года Бобан входил в штаб президента ФИФА Джанни Инфантино, занимая пост заместителя генерального секретаря.

Бобан защищал цвета "Милана" с 1992 по 2001 год.

Также сменил должность бывший капитан и рекордсмен клуба по количеству матчей Паоло Мальдини. В прошедшем сезоне он трудился на посту спортивного директора, с нового станет техническим директором.