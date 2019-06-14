Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство "Милана", Мальдини - технический директор

Бывший полузащитник "Милана" Звонимир Бобан присоединился к руководству клуба. Он будет занимать должность руководителя отдела футбола.
С 2016 года Бобан входил в штаб президента ФИФА Джанни Инфантино, занимая пост заместителя генерального секретаря.
Бобан защищал цвета "Милана" с 1992 по 2001 год.
Также сменил должность бывший капитан и рекордсмен клуба по количеству матчей Паоло Мальдини. В прошедшем сезоне он трудился на посту спортивного директора, с нового станет техническим директором.
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