Бобан и Мальдини могут покинуть «Милан» по окончании сезона

Директор «Милана» Звонимир Бобан может покинуть команду по окончании сезона, сообщают итальянские СМИ. Его примеру также, возможно, последует и технический директор клуба Паоло Мальдини.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, Бобан недоволен поведением руководства клуба. Он публично обвинил в интервью этому же изданию генерального директора клуба Ивана Газидиса в том, что он вел переговоры с Ральфом Рангником за их спиной. Ранее сообщалось, что Рангник может возглавить «Милан» в следующем сезоне.

Также была информация, что он одновременно может стать и спортивным директором клуба. В таком случае нынешний главный тренер Стефано Пиоли будет уволен. «Милан» занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков в 25 матчах.