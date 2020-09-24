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Боатенг подпишет контракт с клубом Берлускони

14:16
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Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перейдет в «Монцу», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний ганец заключит с клубом, принадлежащим экс-владельцу «Милана» Сильвио Берлускони, соглашение на один год. Сообщается, что футболист присоединится к команде в пятницу. Сумма сделки не разглашается.

Вторую половину сезона-2019/20 Боатенг провел в «Бешикташе», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

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