Боатенг подпишет контракт с клубом Берлускони

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг перейдет в «Монцу», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний ганец заключит с клубом, принадлежащим экс-владельцу «Милана» Сильвио Берлускони, соглашение на один год. Сообщается, что футболист присоединится к команде в пятницу. Сумма сделки не разглашается.

Вторую половину сезона-2019/20 Боатенг провел в «Бешикташе», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.