Блез Матюиди: «В «ПСЖ» я реализовал детскую мечту»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди признался, что всем доволен в туринском клубе. Тем не менее, француз навсегда запомнит время в «ПСЖ», за который он играл до переезда в Италию.

— Я всегда говорил, что чувствую себя хорошо в «Ювентусе» и Турине, — цитирует Canal+ Матюиди. — Я играю в одном из лучших клубов мира. «ПСЖ»? Этот клуб занял очень большое место в моем сердце, так как в нем мне удалось реализовать детскую мечту.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр