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Бизоли продлил контракт с «Брешиа»

11 сентября 2019, 23:52
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Полузащитник Димитри Бизоли продлил контракт с «Брешиа». Новое соглашение 25-летнего итальянца рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок является сыном бывшего главного тренера Пьерпаоло Бизоли. В прошлом сезоне Бизоли-младший был одним из ведущих игроков «Брешии» и помог команде выйти в серию А, в 35 матчах забив 6 голов и сделав 5 передач.

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