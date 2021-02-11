Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Бизнесмен из США приобрел «Специю»

21:31
Теги:

Новым владельцем «Специи» стал американский бизнесмен Роберт Платек. Инвестор вместе со своей женой и тремя детьми выкупил большую часть акций у Габриэле Вольпи, сообщает сайт клуба.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что американская компания MSD Capital выкупит 90 процентов акций лигурийского клуба, а 10 процентов останутся во владении Volpi Group.

Кроме того, во владении Volpi останется тренировочная база «Специи», которая даже не включена в переговоры. Ожидается, что базу клуб будет в будущем арендовать.

Стоит отметить, что после оформления сделки до июня 2021 года руководить клубом будут нынешние владельцы.

Дебютант серии А после 21-го тура занимает 16-е место и на 6 очков оторвался от зоны вылета.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир