Бизнесмен из США приобрел «Специю»

Новым владельцем «Специи» стал американский бизнесмен Роберт Платек. Инвестор вместе со своей женой и тремя детьми выкупил большую часть акций у Габриэле Вольпи, сообщает сайт клуба.

Lo #SpeziaCalcio annuncia l'acquisizione del Club da parte della famiglia Platek



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Ранее итальянские СМИ сообщали, что американская компания MSD Capital выкупит 90 процентов акций лигурийского клуба, а 10 процентов останутся во владении Volpi Group.

Кроме того, во владении Volpi останется тренировочная база «Специи», которая даже не включена в переговоры. Ожидается, что базу клуб будет в будущем арендовать.

Стоит отметить, что после оформления сделки до июня 2021 года руководить клубом будут нынешние владельцы.

Дебютант серии А после 21-го тура занимает 16-е место и на 6 очков оторвался от зоны вылета.