Бийол заявил, что Зайнутдинов сможет заиграть в Италии

Полузащитник сборной Словении и итальянского «Удинезе» Яка Бийол прокомментировал победу своей команды в игре против Казахстана в отборе на Евро-2024.

«Очень важная победа для нашей команды. Была очень тяжелая игра. Мы знали, что предстоит тяжелый матч, и подготовились к этому. Очень рад, что удалось победить в игре. Думаю, что в первом тайме мы неплохо играли, но немного не получилось. Во втором тайме получилось улучшить игру и реализовать моменты. Я очень рад, что удалось забить два гола и добыть важную победу. Очень важно было забить гол в начале второго тайма. Нам удалось забить неплохой гол. Я думаю, что это был неприятный гол для Казахстана, и ментально он сильно повлиял на игру. Заиграет ли Зайнутдинов в Италии? Думаю, что он очень хороший игрок и он сможет там заиграть. Жду его там!» — приводит слова Бийола Meta-ratings.kz.

Казахстан дома в первом матче отбора к Евро-2024 уступил сборной Словении со счетом 1:2.