Биссек и Зелиньски вернулись к тренировкам в общей группе «Интера»

Защитник Янн Биссек и полузащитник Петр Зелиньски вернулись к тренировкам в составе «Интера», сообщает Sky Sport.

По данным источника, 24-летний немец и 31-летний поляк занимаются в общей группе.

Между тем 25-летний итальянский полузащитник Давиде Фраттези продолжает восстанавливаться после травмы и пока не участвует в тренировках.

25 августа «Интер» проведет матч 1-го тура серии А в сезоне-2025/26 — дома против «Торино».