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Бертолаччи стал игроком «Сампдории»

16:11
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«Сампдория» подписала бывшего полузащитника «Милана» Андреа Бертолаччи. Соглашение с 28-летним итальянцем рассчитано до лета 2020 года, сообщает официальный сайт «Сампдории».

Этим летом у Бертолаччи закончился контракт с «россонери» и он получил статус свободного агента. В прошлом сезоне защитник провел 4 матча и отметился 1 желтой карточкой.

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