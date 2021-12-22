Бернардески: «Ювентус» не может позволить себе играть высокомерно, мы не «Реал»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески после победного матча серии А с «Кальяри» (2:0) высказался об игре команды.

«Я счастлив, наслаждаюсь этим моментом. Рад за себя и команду, это было важно, чтобы победить и приятно закончить год таким образом. Мы не можем позволить себе играть высокомерно, мы должны быть скромными, мы не «Реал », — цитирует Бернардески DAZN.

После 19 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 5-е место, набрав 34 очка.