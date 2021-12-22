Бернардески: «Ювентус» не может позволить себе играть высокомерно, мы не «Реал»
Бернардески высказался об игре «Ювентуса» в серии А
21:43
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески после победного матча серии А с «Кальяри» (2:0) высказался об игре команды.
«Я счастлив, наслаждаюсь этим моментом. Рад за себя и команду, это было важно, чтобы победить и приятно закончить год таким образом. Мы не можем позволить себе играть высокомерно, мы должны быть скромными, мы не «Реал», — цитирует Бернардески DAZN.
После 19 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 5-е место, набрав 34 очка.
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