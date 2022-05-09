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Бернардески не может договориться по условиям контракта с «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески летом должен покинуть клуб. Основным претендентом на 28-летнего итальянца считается «Лацио», однако римский клуб не может договориться с игроком по условиям контракта, сообщает Calciomercato.

«Лацио» предложил Бернардески контракт с зарплатой в 1,6 миллиона евро в год, что меньше, чем футболист получает по соглашению с «Ювентусом». Туринский клуб также предлагал футболисту новый контракт с понижением зарплаты, что категорически не устроило Федерико..

В апреле сообщалось, что «Ювентус» принял решение не продлевать с Бернардески контракт, который действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Бернардески забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за «Ювентус».

Федерико Бернардески
ФК Лацио
ФК Ювентус
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