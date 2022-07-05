Бернардески может продолжить карьеру в «Торонто» из МЛС
Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в МЛС. Игрок близок к переходу в «Торонто» в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, 28-летний футболист покинул клуб на правах свободного агента 30 июня.
В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах.
Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, — защитником Доменико Кришито и нападающим Лоренцо Инсинье.
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15
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17
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18
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|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Специя – Эмполи
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