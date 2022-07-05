Бернардески может продолжить карьеру в «Торонто» из МЛС

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в МЛС. Игрок близок к переходу в «Торонто» в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, 28-летний футболист покинул клуб на правах свободного агента 30 июня.

В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах.

Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, — защитником Доменико Кришито и нападающим Лоренцо Инсинье.