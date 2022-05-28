Бернардески может продолжить карьеру в «Наполи»

Нападающий Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб готов предложить ему контракт на два года. Однако неаполитанцы не готовы согласиться на финансовые требования стороны игрока.

Ранее стало известно, что «Ювентус» отказался от идеи подписать новый контракт с форвардом. Летом он в таком случае получит статус свободного агента.

Бернардески выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.