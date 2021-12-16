Бернардески может перейти в «Барселону» на правах свободного агента летом

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Федерико Бернардески, сообщает Diario Sport.

По информации источника, представители каталонского клуба встретились с агентом 27-летнего итальянца Федерико Пасторелло и обсудили потенциальный переход во время летнего трансферного окна на правах свободного агента.

Директор «Барселоны» Матеу Алемани и Пасторелло договорились детальнее обсудить вопрос о трансфере в ближайшие две недели.

Контракт полузащитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Бернардески провел 17 матчей за «Ювентус», в которых отдал четыре результативные передачи.