Бернардески может перейти в «Барселону» на правах свободного агента летом
15:15
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Федерико Бернардески, сообщает Diario Sport.
По информации источника, представители каталонского клуба встретились с агентом 27-летнего итальянца Федерико Пасторелло и обсудили потенциальный переход во время летнего трансферного окна на правах свободного агента.
Директор «Барселоны» Матеу Алемани и Пасторелло договорились детальнее обсудить вопрос о трансфере в ближайшие две недели.
Контракт полузащитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Бернардески провел 17 матчей за «Ювентус», в которых отдал четыре результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/contacto-barca-bernardeschi-turin-12990295
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